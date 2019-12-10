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Нобелівську премію миру вручили прем'єру Ефіопії

Новини » Суспільство     10.12.2019 - 18:12
Нобелівську премію миру вручили прем'єру Ефіопії
Фото: Абій Ахмед (wikipedia.org)

Ахмед отримав премію за вирішення прикордонного конфлікту з Еритреєю

У норвезькому Осло відбулося вручення сотої Нобелівської премії миру, нагороду отримав прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Нобелівського комітету.

Повідомляється, що Нобелівську премію Ахмеду присудили за зусилля у досягненні миру і вирішення прикордонного конфлікту з сусідньою Еритреєю. Крім того, Нобелівський комітет відзначив роботу Ахмеда для досягнення миру в регіонах Східної та Південно-Східної Африки.

Також повідомляється, що на церемонії наймолодший політичний лідер Африки заявив, що безпеці в регіоні Африканського Рогу загрожують "екстремістські угруповання і глобальні військові держави".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина, Албанія і Косово бойкотують церемонію вручення Нобелівських премій 10 грудня. Зокрема, останні дві протестують через вручення премії по літературі за 2019 рік Пітеру Гандке, якого критикують за підтримку нині сербської авторитарного лідера Слободана Мілошевича. Гаазький трибунал звинуватив Мілошевича в геноциді в боснійській Сребрениці.

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