Нобелевскую медаль российского журналиста продали на аукционе для помощи Украине

Покупатель неизвестен. Деньги Муратов пообещал перечислить ЮНИСЕФ, который отправит их в страны, где есть беженцы и дети беженцев из Украины.

"Все деньги, которые мы сегодня получим, мы передаем ЮНИСЕФ, который пообещал, что эти деньги пойдут всем странам, где есть беженцы и дети беженцев из Украины: в Польше, России, Германии, Молдове, Словении, Венгрии", - заявил он.

Как следует из сообщений канала, покупатели предлагали за медаль 10 млн долларов, затем цена росла до 15 млн и 16 млн, после резко увеличилась до 103,5 млн долларов.

Неизвестный покупатель сообщил о намерении выкупить награду за эту сумму по телефону.

Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса были удостоены Нобелевской премии мира в 2021 году "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира".

О намерении продать медаль господин Муратов сообщил в конце марта этого года. Он выступил против российского вторжения в Украину и призвал прекратить боевые действия.

"Новая газета" вскоре после этого объявила о приостановке работы. Формальной причиной стало получения второго предупреждения Роскомнадзора об отсутствии в материалах издания маркировки иноагентов.

Ранее польский лауреат Нобелевской премии по литературе Ольга Токарчук заявила, что Россия представляет угрозу свободному миру, а ее нападение на соседнюю Украину имеет прямые отголоски Второй мировой войны.

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