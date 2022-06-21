Нобелівську медаль російського журналіста продали на аукціоні для допомоги Україні

Покупець невідомий. Гроші Муратов пообіцяв перерахувати ЮНІСЕФ, який відправить їх в країни, де є біженці і діти біженців з України.

"Всі гроші, які ми сьогодні отримаємо, ми передаємо ЮНІСЕФ, який пообіцяв, що ці гроші підуть всім країнам, де є біженці і діти біженців з України: у Польщі, Росії, Німеччині, Молдові, Словенії, Угорщині", - заявив він.

Як випливає з повідомлень каналу, покупці пропонували за медаль 10 млн доларів, потім ціна росла до 15 млн і 16 млн, після різко збільшилася до 103,5 млн доларів.

Невідомий покупець повідомив про намір викупити нагороду за цю суму телефоном.

Дмитро Муратов і філіппінська журналістка Марія Ресса були відзначені Нобелівської премії миру у 2021 році "за зусилля по захисту свободи вираження думок, що є передумовою демократії і міцного миру".

Про намір продати медаль пан Муратов повідомив наприкінці березня цього року. Він виступив проти російського вторгнення в Україну і закликав припинити бойові дії.

"Нова газета" незабаром після цього оголосила про припинення роботи. Формальною причиною стало отримання другого попередження Роскомнагляду про відсутність в матеріалах видання маркування іноагентів.

Раніше Польський лауреат Нобелівської премії з літератури Ольга Токарчук заявила, що Росія становить загрозу вільному світу, а її напад на сусідню Україну має прямі відгомони Другої світової війни.

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