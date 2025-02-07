НМТ під час повітряної тривоги: чи доведеться учасникам повторно проходити тестування

Під час проведення Національного мультипредметного тестування (НМТ) можуть виникнути ситуації, коли оголошується повітряна тривога. У таких випадках інструктор зупиняє тестування, і всі учасники разом з персоналом переходять до укриття.
Про деталі проведення НМТ під час повітряних тривог, у коментарі РБК-Україна розповіли в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
В УЦОЯО зазначають, якщо тривога триває менше ніж 2 години 30 хвилин (загальний час для обох етапів тестування), учасники можуть повернутися до аудиторій і продовжити виконання завдань. У разі тривалішої тривоги відповідальний за тестовий пункт разом з регіональним центром оцінювання якості освіти вирішують, чи доцільно продовжувати тестування, враховуючи залишковий час. Якщо тестування зупинено, учасники можуть скласти НМТ під час додаткових сесій.
Відповідно до пункту 11 розділу У Порядку, у приміщенні тимчасових екзаменаційних центрів (ТЕЦ) або біля нього мають бути захисні споруди цивільного захисту (укриття), що можуть забезпечити одночасне перебування в них усіх учасників НМТ та працівників ТЕЦ під час сесії НМТ.
Так, у 2024 році в деяких областях, зокрема в Харківській, Полтавській, Сумській та Запорізькій, усі тестові пункти функціонували в укриттях цивільного захисту. Такий самий формат було забезпечено в окремих ТЕЦ Дніпропетровської, Київської, Львівської, Миколаївської. Одеської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей. Це дозволяло учасникам не припиняти роботу навіть під час кількагодинних повітряних тривог.
Нагадаємо, реєстрація для участі в основних сесіях НМТ триватиме з 6 березня до 3 квітня включно. До 8 квітня зареєстровані учасники зможуть внести зміни у свої персональні кабінети, зокрема обрати додатковий предмет або змінити місце проведення тестування. Для тих, хто не зміг зареєструватися в основний період з поважних причин, передбачено додатковий етап реєстрації, який відбудеться з 9 по 14 травня. Внести зміни у дані можна буде до 19 травня. Запрошення на основні сесії НМТ будуть розміщені в персональних кабінетах учасників з 4 травня, а на додаткові сесії - з 11 липня. У запрошеннях буде вказано дату, час і місце проведення тестування.
Також РБК-Україна писало, що вартість навчання в українських вишах коштує від 15 до 18 тисяч гривень на рік. Ціна залежить від обраного ВНЗ, а також - від спеціальності. Найдешевше обійдеться навчання на спеціальності, пов’язані з аграрними науками, електричною інженерією та транспортом.
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