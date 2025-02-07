НМТ під час повітряної тривоги: чи доведеться учасникам повторно проходити тестування

В УЦОЯО зазначають, якщо тривога триває менше ніж 2 години 30 хвилин (загальний час для обох етапів тестування), учасники можуть повернутися до аудиторій і продовжити виконання завдань. У разі тривалішої тривоги відповідальний за тестовий пункт разом з регіональним центром оцінювання якості освіти вирішують, чи доцільно продовжувати тестування, враховуючи залишковий час. Якщо тестування зупинено, учасники можуть скласти НМТ під час додаткових сесій.

Відповідно до пункту 11 розділу У Порядку, у приміщенні тимчасових екзаменаційних центрів (ТЕЦ) або біля нього мають бути захисні споруди цивільного захисту (укриття), що можуть забезпечити одночасне перебування в них усіх учасників НМТ та працівників ТЕЦ під час сесії НМТ.

Так, у 2024 році в деяких областях, зокрема в Харківській, Полтавській, Сумській та Запорізькій, усі тестові пункти функціонували в укриттях цивільного захисту. Такий самий формат було забезпечено в окремих ТЕЦ Дніпропетровської, Київської, Львівської, Миколаївської. Одеської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей. Це дозволяло учасникам не припиняти роботу навіть під час кількагодинних повітряних тривог.