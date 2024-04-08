НМТ можна буде здати за кордоном: в яких країнах

За даними міністерства, тестування проводитимуть у спеціально обладнаних центрах, де з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, підготовлені Українським центром оцінювання якості освіти.

Зокрема, основна сесія НМТ за кордоном відбудеться в таких країнах:

Австрія,

Азербайджан,

Бельгія,

Болгарія,

Британія,

Грузія,

Данія,

Естонія,

Ірландія,

Іспанія,

Італія,

Канада,

Латвія,

Литва,

Люксембург,

Молдова,

Нідерланди,

Німеччина,

Норвегія,

Польща,

Португалія,

Румунія,

Словаччина,

США,

Туреччина,

Угорщина,

Фінляндія,

Франція,

Чехія,

Швейцарія,

Швеція.

"Кількість місць для участі в тестуванні за кордоном обмежена. Якщо усі місця в конкретному місті чи країні будуть зайняті, ця локація більше не буде доступною для вибору", - наголосили в міністерстві.

Водночас, за даними МОН, якщо ви обрали місце проведення, але знайшли зручнішу локацію, то до 15 квітня 2024 року у вас є можливість оновити вибір у персональному кабінеті.

Інтерактивну мапу країн можна знайти за посиланням.