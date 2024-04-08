НМТ можна буде здати за кордоном: в яких країнах

Цьогоріч національний мультипредметний тест буде проведений також поза межами України. Тимчасові екзаменаційні центри за кордоном створять у 57 містах 32 країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства освіти та науки України.
За даними міністерства, тестування проводитимуть у спеціально обладнаних центрах, де з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, підготовлені Українським центром оцінювання якості освіти.
Зокрема, основна сесія НМТ за кордоном відбудеться в таких країнах:
"Кількість місць для участі в тестуванні за кордоном обмежена. Якщо усі місця в конкретному місті чи країні будуть зайняті, ця локація більше не буде доступною для вибору", - наголосили в міністерстві.
Водночас, за даними МОН, якщо ви обрали місце проведення, але знайшли зручнішу локацію, то до 15 квітня 2024 року у вас є можливість оновити вибір у персональному кабінеті.
Інтерактивну мапу країн можна знайти за посиланням.
Раніше ми писали про те, що зареєструватись на НМТ 2024 можна за допомогою "Дії".
До того ж, РБК-Україна повідомляло важливу інформацію для випускників, які хочуть вступати на творчі спеціальності.
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