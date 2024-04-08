НМТ можно будет сдать за рубежом: в каких странах

По данным министерства, тестирование будут проводить в специально оборудованных центрах, где с участниками будут работать украиноязычные педагоги, подготовленные Украинским центром оценки качества образования.

В частности, основная сессия НМТ за границей состоится в следующих странах:

Австрия,

Азербайджан,

Бельгия,

Болгария,

Великобритания,

Грузия,

Дания,

Эстония,

Ирландия,

Испания,

Италия,

Канада,

Латвия,

Литва,

Люксембург,

Молдова,

Нидерланды,

Германия,

Норвегия,

Польша,

Португалия,

Румыния,

Словакия,

США,

Турция,

Венгрия,

Финляндия,

Франция,

Чехия,

Швейцария,

Швеция.

"Количество мест для участия в тестировании за границей ограничено. Если все места в конкретном городе или стране будут заняты, эта локация больше не будет доступна для выбора", - подчеркнули в министерстве.

В то же время, по данным МОН, если вы выбрали место проведения, но нашли более удобную локацию, то до 15 апреля 2024 года у вас есть возможность обновить выбор в персональном кабинете.

Интерактивную карту стран можно найти по ссылке.