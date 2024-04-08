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НМТ можно будет сдать за рубежом: в каких странах

Фото: мультитест можно сдать за пределами Украины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В этом году национальный мультипредметный тест будет проведен также за пределами Украины. Временные экзаменационные центры за рубежом создадут в 57 городах 32 стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства образования и науки Украины.

По данным министерства, тестирование будут проводить в специально оборудованных центрах, где с участниками будут работать украиноязычные педагоги, подготовленные Украинским центром оценки качества образования.

В частности, основная сессия НМТ за границей состоится в следующих странах:

  • Австрия,
  • Азербайджан,
  • Бельгия,
  • Болгария,
  • Великобритания,
  • Грузия,
  • Дания,
  • Эстония,
  • Ирландия,
  • Испания,
  • Италия,
  • Канада,
  • Латвия,
  • Литва,
  • Люксембург,
  • Молдова,
  • Нидерланды,
  • Германия,
  • Норвегия,
  • Польша,
  • Португалия,
  • Румыния,
  • Словакия,
  • США,
  • Турция,
  • Венгрия,
  • Финляндия,
  • Франция,
  • Чехия,
  • Швейцария,
  • Швеция.

"Количество мест для участия в тестировании за границей ограничено. Если все места в конкретном городе или стране будут заняты, эта локация больше не будет доступна для выбора", - подчеркнули в министерстве.

В то же время, по данным МОН, если вы выбрали место проведения, но нашли более удобную локацию, то до 15 апреля 2024 года у вас есть возможность обновить выбор в персональном кабинете.

Интерактивную карту стран можно найти по ссылке.

Ранее мы писали о том, что зарегистрироваться на НМТ 2024 можно с помощью "Дії".

К тому же, РБК-Украина сообщала важную информацию для выпускников, желающих поступать на творческие специальности.

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