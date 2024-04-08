НМТ можно будет сдать за рубежом: в каких странах

В этом году национальный мультипредметный тест будет проведен также за пределами Украины. Временные экзаменационные центры за рубежом создадут в 57 городах 32 стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства образования и науки Украины.
По данным министерства, тестирование будут проводить в специально оборудованных центрах, где с участниками будут работать украиноязычные педагоги, подготовленные Украинским центром оценки качества образования.
В частности, основная сессия НМТ за границей состоится в следующих странах:
"Количество мест для участия в тестировании за границей ограничено. Если все места в конкретном городе или стране будут заняты, эта локация больше не будет доступна для выбора", - подчеркнули в министерстве.
В то же время, по данным МОН, если вы выбрали место проведения, но нашли более удобную локацию, то до 15 апреля 2024 года у вас есть возможность обновить выбор в персональном кабинете.
Интерактивную карту стран можно найти по ссылке.
Ранее мы писали о том, что зарегистрироваться на НМТ 2024 можно с помощью "Дії".
К тому же, РБК-Украина сообщала важную информацию для выпускников, желающих поступать на творческие специальности.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.