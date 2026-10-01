НМТ-2027: як самостійно підготуватися до тестування та які завдання вже доступні

Тести максимально наближені до НМТ

На сайті розміщено понад 600 варіантів тестів з усіх предметів зовнішнього оцінювання. Формат виконання завдань максимально наближений до реального тестування, а спосіб надання відповідей відповідає формату справжніх тестів.

Після проходження кожного варіанта учасники можуть перевірити правильні відповіді на всі завдання.

Для системної підготовки випускникам радять регулярно виконувати тестові завдання та аналізувати помилки.

До завдань є пояснення

Для глибшого опрацювання матеріалу на сайті доступні коментарі-пояснення до тестових завдань. Їх підготували фахівці з підготовки до тестування.

У поясненнях розбирають структуру завдання, аналізують варіанти відповідей, звертають увагу на типові помилки та пояснюють логіку пошуку правильної відповіді.

Також фахівці діляться порадами, які можуть допомогти краще виконувати аналогічні завдання під час НМТ.

Завдання можна обирати за темами

Випускники можуть не лише проходити повні варіанти тестів, а й працювати із завданнями за окремими темами. Це дає змогу зосередитися на конкретному розділі та перевірити рівень своїх знань.

Тематичні завдання доступні з таких предметів:

Такий формат підходить як для самостійної підготовки, так і для занять із учителем, репетитором або на підготовчих курсах.

Окремо майбутні учасники НМТ можуть стежити за каналом "Українська MultiTest", де публікують інтерактивні завдання, пояснення та поради з української мови.