НМТ-2027: как самостоятельно подготовиться к тестированию и какие задания уже доступны

Подготовиться к НМТ-2027 можно онлайн, в частности, выполняя задания предыдущих лет и проверяя свои знания по отдельным темам. Сотни вариантов тестов доступны на сайте ВНО-ОНЛАЙН.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
На сайте размещено более 600 вариантов тестов по всем предметам внешней оценки. Формат выполнения заданий максимально приближен к реальному тестированию, а способ ответов соответствует формату настоящих тестов.
После прохождения каждого варианта участники могут проверить правильный ответ на все задания.
Для системной подготовки выпускникам советуют регулярно выполнять тестовые задания и анализировать ошибки.
Для более глубокой обработки материала на сайте доступны комментарии-объяснения к тестовым задачам. Их подготовили специалисты по подготовке к тестированию.
В пояснениях разбирают структуру задачи, анализируют варианты ответов, обращают внимание на типичные ошибки и объясняют логику поиска правильного ответа.
Также специалисты делятся советами, которые могут помочь лучше выполнять аналогичные задания во время НМТ.
Выпускники могут не только проходить полные варианты тестов, но и работать с заданиями по отдельным темам. Это позволяет сосредоточиться на конкретном разделе и проверить свои знания.
Тематические задачи доступны по следующим предметам:
Такой формат подходит как для самостоятельной подготовки, так и занятий с учителем, репетитором или на подготовительных курсах.
Отдельно будущие участники НМТ могут следить за каналом Украинский MultiTest, где публикуют интерактивные задачи, объяснения и советы по украинскому языку.
В Украине рассматривается возможность ввести изменения в проведении Национального мультипредметного теста (НМТ) в условиях войны. Соответствующее поручение в конце лета дал МОН Владимир Зеленский.
Среди вероятных новаций - двухдневное тестирование и возможность пересдачи НМТ еще до старта вступительной кампании. В то же время задания НМТ в 2027 году будут составлять по действующим программам ВНО по всем предметам.