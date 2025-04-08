НМТ-2025: чому зміни в реєстраційні документи потрібно внести до 8 квітня

Сьогодні, 8 квітня, - останній шанс для вступників виправити помилки в реєстраційних даних для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) 2025 року. Без цього їх не допустять до основної сесії НМТ.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

У вівторок, 8 квітня, завершується період внесення змін та виправлення помилок у реєстраційних документах для участі в НМТ-2025. Вступникам радять перевірити персональні кабінети: якщо з’явилося повідомлення "Зареєстровано для участі в НМТ", реєстрацію завершено успішно.

У разі виявлення недоліків їх можна виправити й повторно подати документи тільки до кінця дня. Також до 8 квітня включно можна змінити предмет додаткового блоку, населений пункт складання тесту або зазначити потребу в участі в додатковій сесії.

Ті, хто з поважних причин не встиг зареєструватися або усунути помилки, зможуть зробити це з 9 до 14 травня під час додаткового періоду реєстрації.