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НМТ-2025: почему изменения в регистрационные документы нужно внести до 8 апреля

Вторник 08 апреля 2025 13:45
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НМТ-2025: почему изменения в регистрационные документы нужно внести до 8 апреля Фото: УМТ-2025 в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Сегодня, 8 апреля, - последний шанс для поступающих исправить ошибки в регистрационных данных для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) 2025 года. Без этого их не допустят к основной сессии НМТ.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Во вторник, 8 апреля, завершается период внесения изменений и исправления ошибок в регистрационных документах для участия в НМТ-2025. Абитуриентам советуют проверить персональные кабинеты: если появилось сообщение "Зарегистрировано для участия в НМТ", регистрация завершена успешно.

В случае выявления недостатков их можно исправить и повторно подать документы только до конца дня. Также до 8 апреля включительно можно изменить предмет дополнительного блока, населенный пункт сдачи теста или указать потребность в участии в дополнительной сессии.

Те, кто по уважительным причинам не успел зарегистрироваться или устранить ошибки, смогут сделать это с 9 по 14 мая во время дополнительного периода регистрации.

Напомним, УЦОКО расширил перечень стран и городов, где можно сдать национальный мультипредметный тест в 2025 году. В список добавлен Стамбул (Турция) для основной сессии и Чикаго (США) для дополнительной сессии тестирования.

В целом НМТ можно будет пройти в 54 городах 32 стран, в частности в Австрии, Германии, Польше, Чехии и других. Стоит отметить, что в некоторых городах, таких как Дюссельдорф (Германия), Бухарест (Румыния) и Прага (Чехия), места для тестирования уже заполнены. Поэтому абитуриентам рекомендуется проверять доступность мест во время регистрации.

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