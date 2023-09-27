НМТ-2024. У Міносвіти розповіли, які зміни чекають школярів у наступному році

Школярі у 2024 році також складатимуть НМТ для вступу у вищі освіти України на бакалаврські програми. Однак кількість обов'язкових предметів збільшиться.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомили у Міністерстві освіти і науки та Українському центрі оцінювання якості освіти.

Як розповіли у відомстві, до української мови та математики додасться історія України. Окрім цього учасники будуть обирати самостійно четвертий предмет НМТ.

Обов'язкові предмети:

українська мова;

математика;

історія України (період XVI–XXI ст.).

Предмети на вибір:

українська література;

іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська);

біологія;

фізика;

хімія;

географія.

Для здачі української мови та математики абітурієнтам дадуть 2 години. Після цього буде коротка перерва і вони розпочнуть тестування з історії України та обраного четвертого предмета.

Це значить, що на один предмет школярам відводитимуть 60 хвилин, а ось скільки триватиме перерва - не повідомляють.

Скорочення кількості предметів у школах

Раніше Оксен Лісовий заявляв, що МОН не розглядає скорочення ключових дисциплін. Однак у відомстві будуть працювати над тим, щоб вони були більш концентровані.

Він звернув увагу на те, що школярам доводилося навчатися в умовах пандемії через коронавірус, а також під час повномасштабної війни РФ проти України. Лісовий нагадав, що у старшій профільній школі починаючи з 2027 року учні зможуть обирати напрямок, яким бажають навчатися.

При цьому учні 7-9 класі мають близько 20 предметів, і таку кількість "складно засвоїти і без стресу та онлайн-навчання", при тому, що не всі мають можливість користуватися гаджетами для дистанційки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що першочерговим завданням системи освіти має бути створення безпечних умов для дітей та вчителів для виведення занять в офлайн.