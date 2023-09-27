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НМТ-2024. В Минобразования рассказали, какие изменения ждут школьников в следующем году

Среда 27 сентября 2023 07:42
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НМТ-2024. В Минобразования рассказали, какие изменения ждут школьников в следующем году Фото: абитуриенты (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Школьники в 2024 году будут также составлять НМТ для поступления в высшие образования Украины на бакалаврские программы. Однако количество обязательных предметов увеличится.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщили в Министерстве образования и науки и Украинском центре оценки качества образования.

Как рассказали в ведомстве, к украинскому языку и математике прибавится история Украины. Кроме этого, участники будут выбирать самостоятельно четвертый предмет НМТ.

Обязательные предметы:

  • украинский язык;
  • математика;
  • история Украины (период XVI-XXI вв.).

Предметы по выбору:

  • украинская литература;
  • иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский);
  • биология;
  • физика;
  • химия;
  • география.

Для сдачи украинского языка и математики абитуриентам дадут 2 часа. После этого последует короткий перерыв, и они начнут тестирование по истории Украины и выбранному четвертому предмету.

Это значит, что на один предмет школьникам будут отводить 60 минут, а вот сколько продлится перерыв - не сообщают.

Сокращение количества предметов в школах

Ранее Оксен Лесной заявлял, что МОН не рассматривает сокращение ключевых дисциплин. Однако в ведомстве будут работать над тем, чтобы они были концентрированнее.

Он обратил внимание на то, что школьникам приходилось учиться в условиях пандемии из-за коронавируса, а также во время полномасштабной войны РФ против Украины. Лесной напомнил, что в старшей профильной школе начиная с 2027 года учащиеся смогут выбирать направление, которым желают учиться .

При этом учащиеся 7-9 класса имеют около 20 предметов, и такое количество "сложно усвоить и без стресса и онлайн-обучения", притом что не все имеют возможность пользоваться гаджетами для дистанционки.

Ранее РБК-Украина сообщало, что первоочередной задачей системы образования должно быть создание безопасных условий для детей и учителей для вывода занятий в офлайн.

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нмт Минобразования
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