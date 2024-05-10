НМТ-2024. Коли та як зареєструватись на додаткову сесію

Українські вступники у 2024 році будуть складати Національний мільтипредметний тест. Вони можуть зареєструватись на додаткову сесію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дії".

"Якщо мали поважні причини й не змогли зареєструватися на національний мультитест чи отримали відмову при реєстрації. Для вас гарні новини - відкрили додаткову сесію", - сказано у повідомленні.

Для цього необхідно створити персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) з Дією.

Поширити там свої дані з ID-картки або закордонного паспорта - вони підтягнуться автоматично, не треба буде заповнювати їх вручну.

Далі необхідно просто заповнити форму та ввести контакти для зв’язку, обрати предмети й місце проходження мультитесту.

Зверніть увагу користувачі, які створили кабінет раніше, проте отримали відмову - мають дозаповнити необхідні дані в уже створеному кабінеті.

Додаткова реєстрація триватиме з 10 до 15 травня 2024 року.

Детально про те, як цього року буде проходити НМТ та що необхідно занти абітурієнтам - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.