НМТ 2024. Як проходить іспит в умовах відключень і тривог

Що робити, якщо під час НМТ зникло світло

Національний мультипредметний тест (НМТ) є випробуванням, яке проходить у комп'ютерному онлайн-форматі. Виходячи з цього, для його успішного проведення наявність електрики та інтернету в закладах освіти, на базі яких утворено тимчасові екзаменаційні центри (ТЕЦ), є критично важливими.

На тлі стабілізаційних відключень електроенергії у містах і селищах України внаслідок регулярних ворожих обстрілів критичної інфраструктури, під час складання тесту світло може згаснути.

"У більшості регіонів почастішали планові й екстренні вимкнення електроенергії. Враховуючи це, Український та регіональні центри оцінювання якості освіти налагодили постійну комунікацію з усіма суб'єктами, від яких може залежати мінімізація ризиків відсутності електроенергії та/або інтернету в ТЕЦ у дні проведення тестувань", - розповіли в УЦОЯО.

Оскільки повністю зарадити проблемі неможливо (як і передбачити графік проведення НМТ із врахуванням усіх вимкнень), учасникам іспиту важливо розуміти, що подібні ситуації враховані у відповідних нормативних документах.

Згідно з ними, учасник може подати заяву для участі в додатковій сесії НМТ - якщо під час основної сесії через повітряну тривогу, технічні проблеми або відсутність електроенергії він не мав змоги виконувати тест понад дві з половиною години.

Календар НМТ 2024 (інфографіка: testportal.gov.ua)

"Скористатися своїм правом і взяти участь у додатковій сесії чи чекати початку / продовження / завершення тестування в межах основної сесії - добровільний вибір кожного учасника", - наголосили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Якщо ж складеться ситуація, коли учасники, зареєстровані для участі в додаткових сесіях, не зможуть пройти оцінювання навіть у цей додатковий період - будуть ухвалені належні рішення.

"Таким вступникам буде надано ще одну можливість для проходження НМТ. Водночас ми сподіваємося, що таких ситуацій не виникне й усі учасники зможуть успішно завершити тестування під час основних або додаткових сесій і, відповідно, отримати свої результати для подання їх для вступу до омріяних вишів", - підсумували в УЦОЯО.

Що робити, якщо під час НМТ оголошено повітряну тривогу

Згідно з інформацією, наданою Міністерством освіти й науки, якщо під час проведення НМТ почнеться повітряна тривога:

інструктор зупинить роботу над тестом

всі учасники та персонал пункту тестування перейдуть до укриття

"За цих обставин учасник має зберігати відповідь після кожного завдання, а час, який залишився до завершення НМТ, - буде зупинено", - пояснили в МОН.

Зазначається, що після закінчення тривоги потрібно повернутися до аудиторій і продовжити виконання завдань тестування.

"Якщо буде достатньо часу, тобто тривога триватиме менше ніж 2 години 30 хвилин (сумарно для обох етапів тестування), учасники зможуть повернутися і продовжити виконання завдань НМТ", - уточнили в міністерстві.

Якщо ж тривога триватиме довше, відповідальний за ТЕЦ разом із регіональним центром оцінювання якості освіти вирішить - чи доцільно продовжувати тестування (з урахуванням залишкового часу).

Якщо НМТ буде зупинено, учасники зможуть скласти іспит під час додаткових сесій.

Для цього потрібно подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

"Заяву можна подати через відповідального за тестовий пункт одразу на місці або самостійно впродовж трьох робочих днів (включно з тим днем, коли ви складали НМТ)", - підсумували в МОН.