Чого не можна писати у чернетках на НМТ й чи вдасться "підглядати" формули: поради учасникам

В Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) розповіли, як правильно користуватися чернеткою під час складання Національного мультипредметного тесту (НМТ), чого в ній писати категорично не можна, а також де майбутні вступники зможуть знайти необхідні для виконання завдань формули.

РБК-Україна із посиланням на прес-службу УЦОЯО розповідає, про що саме йдеться.

Чого не можна писати на чернетках

Учасникам НМТ 2024 нагадали, що для виконання тестових завдань, які потребують числових розрахунків, їм знадобиться чернетка.

"На вашому робочому місці буде лежати аркуш паперу. На ньому ви зможете робити будь-які розрахунки, позначки, нотатки, схеми, проміжні обчислення без побоювання припуститися помилки", - уточнили в УЦОЯО.

Наголошується водночас, що записувати на чернетках умови завдань - заборонено.

"Зважте на те, що чернетку під час виходу на перерву ви матимете залишити на своєму робочому місці. Про це вам нагадає інструктор. Після завершення виконання завдань другого етапу тестування вам потрібно буде підійти до старшого інструктора, віддати свою чернетку й поставити підпис в аудиторному протоколі", - розповіли експерти.

Якщо ж хтось з учасників захоче забрати чернетку з собою - потрібно сказати про це інструкторові.

"Він може дозволити забрати чернетку, якщо в ній не буде записів умов завдань. Оскільки записи умов завдань не можна виносити з тимчасового екзаменаційного центру, тож інструктор запропонує вам записати відповіді на новому аркуші, який ви зможете забрати із собою", - пояснили майбутнім абітурієнтам.

Чи можна "підглядати" формули

В УЦОЯО додали, що в допомогу учасникам Національного мультипредметного тесту буде доступна спеціальна вкладка з довідковими матеріалами - якщо під час виконання завдань знадобиться та чи інша формула, дані таблиці Періодичної системи хімічних елементів, або ж значення тригонометричних функцій деяких кутів.

"У сервісі НМТ вона відображатиметься на екрані як окреме вікно, тож вам буде зручно нею скористатися. А після ознайомлення з довідковими матеріалами ви зможете або закрити, або згорнути вікно, в якому вони відображаються", - додали у прес-службі Українського центру оцінювання якості освіти.

Як робити обчислення на НМТ (інфографіка: facebook.com/zno.ukr.center)

Насамкінець, українцям нагадали, що НМТ 2024 складається з двох етапів.

"Під час першого етапу тестування передбачено виконання завдань з української мови та математики, під час другого - завдань з історії України та навчального предмета на вибір, який ви вказали під час реєстрації для участі в НМТ", - уточнили в УЦОЯО.

На кожний етап тестування відведено по 120 хвилин.

Між ними передбачено перерву тривалістю 20 хвилин.

Допис УЦОЯО (скріншот: facebook.com/zno.ukr.center)