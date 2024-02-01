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НМТ-2024: як і коли відбудеться тестування у цьому році

Фото: тестування (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Школярі у 2024 році складатимуть НМТ з 14 травня і триватиме до 19 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з почиланням на Міносвіти.

Як розповіли у відомстві, цього року завдання національного мультипредметного тесту будуть складніші. Учасники будуть здавати тестування з чотирьох предметів. З них три будуть обов'язковими і лише один можна буде вибрати.

Обов'язковими будуть:

  • українська мова;
  • математика;
  • історія України.

Обрати четвертий предмет можна буде із такого переліку:

  • українська література;
  • англійська мова;
  • іспанська мова;
  • німецька мова;
  • французька мова;
  • біологія;
  • географія;
  • фізика;
  • хімія.

У 2024 році до вибіркових предметів НМТ було додано українську літературу та географію. 

Саме тестування буде проходити протягом одного дня у два етапи, кожен з яких триватиме по дві години.

Українську мову і математику учасники складатимуть на першому етапі, на другому - історію України та вибірковий предмет. Між двома етапами буде перерва тривалістю 20 хвилин.

Реєстрація на НМТ-2024 стартує у березні.

Скорочення кількості предметів у школах

Раніше Оксен Лісовий заявляв, що МОН не розглядає скорочення ключових дисциплін. Однак у відомстві будуть працювати над тим, щоб вони були більш концентровані.

Він звернув увагу на те, що школярам доводилося навчатися в умовах пандемії через коронавірус, а також під час повномасштабної війни РФ проти України. Лісовий нагадав, що у старшій профільній школі починаючи з 2027 року учні зможуть обирати напрямок, яким бажають навчатися.

При цьому учні 7-9 класі мають близько 20 предметів, і таку кількість "складно засвоїти і без стресу та онлайн-навчання", при тому, що не всі мають можливість користуватися гаджетами для дистанційки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що першочерговим завданням системи освіти має бути створення безпечних умов для дітей та вчителів для виведення занять в офлайн.

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