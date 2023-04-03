Стартувала реєстрація на мультитест-2023 для випускників: алгоритм дій

Щоб зареєструватися, необхідно зайти на сайт УЦОЯО та створити персональний кабінет. У цьому кабінеті необхідно:

вказати контактну інформацію, вибрати навчальний предмет та населений пункт в Україні або за кордоном, де планується пройти НМТ;

завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;

підтвердити бажання взяти участь у НМТ і надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру.

Після надсилання на обробку варто перевірити, чи був кабінет створений. Якщо не вийшло, то перелік недоліків буде вказано. Наприклад, надання недостовірної інформації, неможливість створення спеціальних умов для проходження НМТ, зазначених у медичному висновку. Виправити і повторно надіслати до регіонального центру можна до 7 травня.

Також в УЦОЯО зазначають , що після надсилання своїх даних на обробку з 3 квітня до 7 травня в персональному кабінеті можна вносити зміни до інформації про: