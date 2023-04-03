UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стартувала реєстрація на мультитест-2023 для випускників: алгоритм дій

Фото:Стартує реєстрація для участі в НМТ (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 3 квітня, розпочалася реєстрація для участі в цьогорічному національному мультипредметному тесті. Триватиме вона до 3 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Щоб зареєструватися, необхідно зайти на сайт УЦОЯО та створити персональний кабінет. У цьому кабінеті необхідно:

  • вказати контактну інформацію, вибрати навчальний предмет та населений пункт в Україні або за кордоном, де планується пройти НМТ;
  • завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;
  • підтвердити бажання взяти участь у НМТ і надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру.

Після надсилання на обробку варто перевірити, чи був кабінет створений. Якщо не вийшло, то перелік недоліків буде вказано. Наприклад, надання недостовірної інформації, неможливість створення спеціальних умов для проходження НМТ, зазначених у медичному висновку. Виправити і повторно надіслати до регіонального центру можна до 7 травня.

Також в УЦОЯО зазначають , що після надсилання своїх даних на обробку з 3 квітня до 7 травня в персональному кабінеті можна вносити зміни до інформації про:

  • назву навчального предмета додаткового блоку, з якого бажає пройти тестування;
  • населений пункт в Україні або за кордоном, де перебуватиме в дні проведення НМТ;
  • потребу в проходженні НМТ під час додаткової сесії.

Раніше ми писали про те, що Міністерство освіти і науки України оприлюднило правила приймання на навчання у виша і коледжах

Також нагадаємо, що українські абітурієнти, які через війну перебувають за кордоном, зможуть здати НМТ в спеціальних центрах, які будуть там облаштовані.

Читайте РБК-Україна в Google News
нмтУЦОКО