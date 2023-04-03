Стартувала реєстрація на мультитест-2023 для випускників: алгоритм дій

Сьогодні, 3 квітня, розпочалася реєстрація для участі в цьогорічному національному мультипредметному тесті. Триватиме вона до 3 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Щоб зареєструватися, необхідно зайти на сайт УЦОЯО та створити персональний кабінет. У цьому кабінеті необхідно:
Після надсилання на обробку варто перевірити, чи був кабінет створений. Якщо не вийшло, то перелік недоліків буде вказано. Наприклад, надання недостовірної інформації, неможливість створення спеціальних умов для проходження НМТ, зазначених у медичному висновку. Виправити і повторно надіслати до регіонального центру можна до 7 травня.
Також в УЦОЯО зазначають , що після надсилання своїх даних на обробку з 3 квітня до 7 травня в персональному кабінеті можна вносити зміни до інформації про: