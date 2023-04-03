Стартовала регистрация на мультитест-2023 для выпускников: алгоритм действий

Чтобы зарегистрироваться, необходимо зайти на сайт УЦОКО и создать персональный кабинет. В этом кабинете необходимо:

указать контактную информацию, выбрать учебный предмет и населенный пункт в Украине или за границей, где планируется проходить НМТ;

загрузить сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов;

подтвердить желание принять участие в НМТ и отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр.

После отправки на обработку следует проверить, был ли кабинет создан. Если не получилось, то перечень недостатков будет указан. Например, предоставление недостоверной информации, невозможность создания специальных условий для прохождения НМТ, указанных в медицинском заключении. Исправить и повторно отправить в региональный центр можно до 7 мая.

Также в УЦОКО отмечают, что после отправки своих данных на обработку с 3 апреля по 7 мая в персональном кабинете можно вносить изменения в информацию о: