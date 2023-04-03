Стартовала регистрация на мультитест-2023 для выпускников: алгоритм действий

Сегодня, 3 апреля, началась регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте. Продлится она до 3 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
Чтобы зарегистрироваться, необходимо зайти на сайт УЦОКО и создать персональный кабинет. В этом кабинете необходимо:
После отправки на обработку следует проверить, был ли кабинет создан. Если не получилось, то перечень недостатков будет указан. Например, предоставление недостоверной информации, невозможность создания специальных условий для прохождения НМТ, указанных в медицинском заключении. Исправить и повторно отправить в региональный центр можно до 7 мая.
Также в УЦОКО отмечают, что после отправки своих данных на обработку с 3 апреля по 7 мая в персональном кабинете можно вносить изменения в информацию о: