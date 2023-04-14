НМТ-2023: як зареєструватися вступникам із тимчасово окупованих територій

Вступники з окупованих територій можуть зареєструватись на Національний мультитест. Міносвіти розробило алгоритм дій.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-центр Міністерства освіти і науки України.
Під час реєстрації для участі у національному мультипредметному тесті важливим етапом є завантаження документа, що посвідчує особу, та реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).
Оскільки випускники із ТОТ можуть не мати реєстраційних документів, то для надання їм можливості зареєструватися на НМТ пропонується такий алгоритм:
Після цього потрібно завантажити необхідні проскановані копії.
Раніше ми пояснювали, як абітурієнтам здати мультитест за кордоном.
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