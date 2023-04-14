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НМТ-2023: як зареєструватися вступникам із тимчасово окупованих територій

Фото: вступникам із тимчасово окупованих територій пояснили, як зареєструватися на НМТ (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Вступники з окупованих територій можуть зареєструватись на Національний мультитест. Міносвіти розробило алгоритм дій.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-центр Міністерства освіти і науки України.

Під час реєстрації для участі у національному мультипредметному тесті важливим етапом є завантаження документа, що посвідчує особу, та реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).

Оскільки випускники із ТОТ можуть не мати реєстраційних документів, то для надання їм можливості зареєструватися на НМТ пропонується такий алгоритм:

  • Після звернень випускників із ТОТ заклади загальної середньої освіти виготовлятимуть довідку за формою і надсилатимуть їм на електронну пошту її проскановану копію.
  • Український центр оцінювання якості освіти реєструватиме випускників на підставі їхнього свідоцтва про народження та отриманої довідки.
  • Під час створення персонального кабінету вступникам із ТОТ необхідно вибрати тип документа "Свідоцтво про народження". У разі необхідності, варто обрати позначку "Підтверджую, що не маю РНОКПП".

Після цього потрібно завантажити необхідні проскановані копії.

Раніше ми пояснювали, як абітурієнтам здати мультитест за кордоном.

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нмтвступ 2023