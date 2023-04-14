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НМТ-2023: как зарегистрироваться поступающим с временно оккупированных территорий

Фото: как зарегистрироваться поступающим на НМТ с временно оккупированных территорий (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Поступающие с оккупированных территорий могут зарегистрироваться на Национальный мультитест. Минобразования разработало алгоритм действий.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прес-сцентр Министерства образования и науки Украины.

При регистрации для участия в национальном мультипредметном тесте важным этапом является загрузка документа, удостоверяющего личность, и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН).

Поскольку выпускники из ВТО могут не иметь регистрационных документов, то для предоставления им возможности зарегистрироваться на НМТ предлагается следующий алгоритм:

  • После обращений выпускников из ВОТ заведения общего среднего образования будут производить справку по форме и отправлять им на электронную почту ее просканированную копию.
  • Украинский центр оценивания качества образования будет регистрировать выпускников на основании свидетельства о рождении и полученной справки.
  • При создании персонального кабинета поступающим из ВОТ необходимо выбрать тип документа "Свидетельство о рождении". В случае необходимости, следует выбрать отметку "Подтверждаю, что нет РНУКПН".

После этого необходимо загрузить необходимые просканированные копии.

Раньше мы объясняли, как абитуриентам сдать мультитест за границей.

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