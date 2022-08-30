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НКРЭКУ может заставить "Гарпок" разблокировать погашение долгов за "зеленую" электроэнергию

Новина українською →
Вторник 30 августа 2022 15:48
НКРЭКУ может заставить "Гарпок" разблокировать погашение долгов за "зеленую" электроэнергию Фото: НКРЭКУ планирует заставить "Гарпок" разблокировать погашение долгов за "зеленую" электроэнергию (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выявила у государственных компаний "Гарантированный покупатель" и НЭК "Укрэнерго" нарушения, из-за которых были задержаны платежи производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы к заседанию НКРЭКУ, которое назначено на 2 сентября.

По результатам внеплановых проверок регулятор выявил у "Гарантированного покупателя" нарушения лицензионных условий.

НКРЭКУ установил, что за нарушения в документах "Гарантированного покупателя" компании не подписывали акты приема-передачи оказания услуг по обеспечению увеличения доли ВИЭ за январь - май, июль, октябрь 2021 года, и март, апрель - июнь 2022 года.

На заседании 2 сентября НКРЭКУ планирует обязать "Гарантированного покупателя" ликвидировать эти нарушения и отправить исправленные акты на подпись к "Укрэнерго".

Напомним, Расчеты государства с производителями "зеленой" электроэнергии остаются на критически низком уровне, который едва покрывает операционные затраты электростанций.

Также Украина презентовала в Лугано план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики до 2032 года. В целом инвестиции в энергетическую независимость и "зеленый" курс оценены в 130 млрд долларов.

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