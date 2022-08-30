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НКРЕКП може змусити "Гарпок" розблокувати погашення боргів за "зелену" електроенергію

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Вівторок 30 серпня 2022 15:48
НКРЕКП може змусити "Гарпок" розблокувати погашення боргів за "зелену" електроенергію Фото: НКРЕКП планує змусити "Гарпок" розблокувати погашення боргів за "зелену" електроенергію (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) виявила у державних компаній "Гарантований покупець" та НЕК"Укренерго" порушення, через які були затримані платежі виробникам електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали до засідання НКРЕКП, яке призначено на 2 вересня.

За результатами позапланових перевірок регулятор виявив у "Гарантованого покупця" порушення ліцензійних умов.

НКРЕКП встановив, що через порушення у документах "Гарантованого покупця" компанії не підписували акти приймання-передачі надання послуг із забезпечення збільшення частки ВДЕ за січень - травень, липень, жовтень 2021 року, та березень, квітень - червень 2022 року.

На засіданні 2 вересня НКРЕКП планує зобов’язати "Гарантованого покупця" ліквідувати ці порушення, та відправити виправлені акти на підпис до "Укренерго".

Нагадаємо, Розрахунки держави з виробниками "зеленої" електроенергії залишаються на критично низькому рівні, який ледве покриває операційні витрати електростанцій.

Також Україна презентувала у Лугано план будівництва 30 ГВт "зеленої" енергетики до 2032 року. Загалом інвестиції в енергетичну незалежність та "зелений" курс оцінені в 130 млрд доларів.

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