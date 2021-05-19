НКРЭКУ загоняет государственные энергокомпании в убытки в интересах импортеров из РФ, - экономист

"Главный ответственный за рынок электроэнергии орган - НКРЭКУ. Ее председатель Валерий Тарасюк является последовательным сторонником импорта из России и искусственного занижения цен ниже себестоимости производства государственных энергогенерирующих предприятий. Таким образом генерация - атомная и тепловая - субсидируют частных промышленных производителей, которые принадлежат известным олигархам", - заявил эксперт

Соответственно убытки государственного энергетического сектора покрывают путем налогоплательщиков и путем новых государственных заимствований, которые впоследствии придется возвращать за счет украинских граждан, пояснил эксперт.

По его словам, действующий состав НКРЭКУ почти полностью остановил внедрение реформы энергорынка.

"После его открытия в 2019 году было введено множество административных ограничений, которые не позволили заработать рынку электроэнергии по европейскому образцу. Это привело к очень печальным последствиям: убытки отрасли сейчас составляют где-то 50 млрд грн", - подчеркнул экономист.

Сейчас из-за непрофессионализма НКРЭКУ и созданных комиссией манипуляций, оптовые цены периодически проваливаются ниже себестоимости, что угрожает функционированию энергосистемы.