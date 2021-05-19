НКРЕКП заганяє державні енергокомпанії в збитки в інтересах імпортерів з РФ, - економіст

"Головний відповідальний за ринок електроенергії орган - НКРЕКП. Її голова Валерій Тарасюк є послідовним прихильником імпорту з Росії та штучного заниження цін нижче собівартості виробництва державних енергогенерувальних підприємств. Таким чином генерація - атомна і теплова - субсидіюють приватних промислових виробників, які належать відомим олігархам", - заявив експерт

Відповідно збитки державного енергетичного сектору покривають шляхом платників податків та шляхом нових державних запозичень, які згодом доведеться повертати коштом українських громадян, пояснив експерт.

За його словами, діючий склад НКРЕКП майже повністю зупинив впровадження реформи енергоринку.

"Після його відкриття у 2019 році було введено безліч адміністративних обмежень, які не дозволили запрацювати ринку електроенергії за європейським зразком. Це призвело до дуже сумних наслідків: збитки галузі зараз становлять десь 50 млрд грн", - наголосив економіст.

Наразі через непрофесійність НКРЕКП та створені комісією маніпуляції, оптові ціни періодично провалюються нижче собівартості, що загрожує функціонуванню енергосистеми.