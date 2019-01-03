НКРЭКУ утвердила план развития "Черниговгаза" на уровне прошлого года

Иллюстративное фото (пресс-служба "Черниговгаза")

Более половины средств инвестпрограммы – 19,6 млн гривен будет выделено на обеспечение учета природного газа

ПАО "Черниговгаз" направит на протяжении 2019 года 35,6 млн гривен на замену и ремонт оборудования систем газоснабжения региона в рамках утвержденной Нацкомиссией инвестпрограммы. 55% из этой суммы пойдет на замену непригодных счетчиков газа и создания обменного фонда приборов учета. Об этом сообщает пресс-служба компании.

План развития ПАО "Черниговгаз" предусматривает два основных направления - модернизацию системы газоснабжения области и обеспечение приборного учета энергоносителя. Более половины средств инвестпрограммы – 19,6 млн гривен будет выделено на обеспечение учета природного газа. Впервые заложено финансирование обменного фонда счетчиков - в количестве 3 тыс. приборов на сумму 3 млн гривен. А за счет 16,5 млн гривен "Черниговгаз" сможет заменить 8456 счетчиков, не прошедших очередную поверку. Однако, как отмечают в компании, это лишь половина от потребности.

"С учетом объемов работ по поверке счетчиков и процента приборов, которые признаются непригодными, на замену нужно не менее 15 тыс. счетчиков. Поэтому, некоторое время части потребителей начисления расходов газа будут вестись по среднему потреблению, как это предусмотрено Кодексом ГРС", - сообщил технический директор "Черниговгаза" Виталий Черчович.

Также в пресс-службе сообщают, что на мероприятия по повышению уровня надежности и безопасности газораспределительных сетей направят 15,37 млн гривен или 43% средств. В частности, более 6,1 млн гривен пойдет на реконструкцию 10 ГРП и 21 ШГРП. Новое оборудование позволит уменьшить расходы на обслуживание газораспределительных пунктов, так-как морально устаревшие газовые сооружения нуждаются в частых проверках и постоянной замене комплектующих. Замена почти 2 тыс. домовых регуляторов на оборудование нового поколения обойдется компании в 5,6 млн гривен. Еще 2,4 млн гривен потратят на капремонт станций катодной защиты, и 628,5 тыс. гривен - на закупку приборов обнаружения утечек газа.

"Важным направлением плана развития является кольцевания газовых сетей протяженностью 0,8 км по ул. Кольцевой в Чернигове. Часть газопровода высокого давления, проложенная по территории обанкротившегося "Черниговского завода радиоприборов", недоступна для механического отсоединения. Такое переподключение позволит прекратить несанкционированный отбор газа небытовыми потребителями и одновременно обеспечить бесперебойное газоснабжение котельной и горожан. Еще компания выполнит кольцевания двух газопроводов в Сновске. Прокладка нового газопровода оптимально распределит нагрузку на ГРП и не будет допускать снижения давления газа до критического уровня в зимний период", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в прошлом году компания инвестировала в систему газоснабжения 35,6 млн гривен, что позволило стабильно обеспечить газом более 356 тыс. бытовых потребителей и около 2,5 тыс. предприятий и учреждений Черниговской области.