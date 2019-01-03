НКРЕКП затвердила план розвитку "Чернігівгазу" на рівні минулого року

Ілюстративне фото (прес-служба "Чернігівгазу")

Більше половини коштів інвестпрограми – 19,6 млн гривень буде виділено на забезпечення обліку природного газу

ПАТ "Чернігівгаз" направить на протязі 2019 року 35,6 млн гривень на заміну і ремонт обладнання систем газопостачання регіону в рамках затвердженої Нацкомісією інвестпрограми. 55% з цієї суми піде на заміну непридатних лічильників газу і створення обмінного фонду приладів обліку. Про це повідомляє прес-служба компанії.

План розвитку ПАТ "Чернігівгаз" передбачає два основних напрямки - модернізацію системи газопостачання області та забезпечення приладового обліку енергоносія. Більше половини коштів інвестпрограми – 19,6 млн гривень буде виділено на забезпечення обліку природного газу. Вперше закладено фінансування обмінного фонду лічильників - у кількості 3 тис. приладів на суму 3 млн гривень. А за рахунок 16,5 млн гривень "Чернігівгаз" зможе замінити 8456 лічильників, які не пройшли чергову перевірку. Однак, як відзначають в компанії, це лише половина від потреби.

"З урахуванням обсягів робіт по повірці лічильників і відсотка приладів, які визнаються непридатними, на заміну потрібно не менше 15 тис. лічильників. Тому, деякий час частини споживачів нарахування витрат газу будуть вестися по середньому споживанню, як це передбачено Кодексом ГРС", - повідомив технічний директор "Чернігівгазу" Віталій Черчович.

Також у прес-службі повідомляють, що на заходи з підвищення рівня надійності та безпеки газорозподільних мереж направлять 15,37 млн гривень, або 43% коштів. Зокрема, понад 6,1 млн гривень піде на реконструкцію 10 ГРП та ШГРП 21. Нове обладнання дозволить зменшити витрати на обслуговування газорозподільних пунктів, так-як морально застарілі газові споруди потребують частих перевірок і постійної заміни комплектуючих. Заміна майже 2 тис. будинкових регуляторів на обладнання нового покоління обійдеться компанії в 5,6 млн гривень. Ще 2,4 млн гривень витратять на капремонт станцій катодного захисту, і 628,5 тис. гривень - на закупівлю приладів виявлення витоків газу.

"Важливим напрямком плану розвитку є кільцювання газових мереж протяжністю 0,8 км по вул. Кільцевої в Чернігові. Частина газопроводу високого тиску, прокладена по території збанкрутілого "Чернігівського заводу радіоприладів", недоступна для механічного від'єднання. Таке перепідключення дозволить припинити несанкціонований відбір газу непобутовими споживачами і одночасно забезпечити безперебійне газопостачання котельні і городян. Ще компанія виконає кільцювання двох газопроводів в Сновську. Прокладання нового газопроводу оптимально розподіляє навантаження на ГРП і не буде допускати зниження тиску газу до критичного рівня в зимовий період", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, в минулому році компанія інвестувала у систему газопостачання 35,6 млн гривень, що дозволило стабільно забезпечити газом понад 356 тис. побутових споживачів і близько 2,5 тис. підприємств та установ Чернігівської області.