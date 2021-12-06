НКРЭКУ стоит пересмотреть механизм ценообразования на газ от поставщика "последней надежды", - "Нафтогаз"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на просьбу "Нафтогаза" к профильному регулятору НКРЭКУ.

Как объясняют в компании, деятельность ППН строго регламентирована законодательством. В частности, цена его потребителей сейчас рассчитывается по формуле, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины.

Согласно этой формуле, цена на газ для потребителей ППН меняется ежедневно, однако значительно выше, чем для потребителей с годовой базовой ценой. Так, на 3 декабря 2021 года рассчитанная в соответствии с законодательством цена для потребителей ППН составила 46,71 грн за кубометр (с НДС и транспортировкой). Поэтому "Нафтогаз" предлагает пересмотреть механизм ценообразования "для обеспечения большей доступности газа и прогнозируемости его цены, защиты уязвимых категорий потребителей".

Кроме того, "Нафтогаз" также предложил НКРЭКУ автоматически подключить бытовых потребителей ППН к базовому годовому предложению компании. Тогда они смогут получать газ по одной из самых выгодных цен на рынке - 7,96 грн за кубометр газа (с НДС, без стоимости транспортировки). Такая возможность предусмотрена Законом Украины №2553 от 29 ноября 2021, отмечают в "Нафтогазе".