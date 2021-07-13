ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

НКРЭКУ спровоцировала кризис на энергорынке для импорта электроэнергии из России и Беларуси, - нардеп

Новина українською →
Киев, Вторник 13 июля 2021 19:21
НКРЭКУ спровоцировала кризис на энергорынке для импорта электроэнергии из России и Беларуси, - нардеп Фото: НКРЭКУ спровоцировала кризис на энергорынке для импорта электроэнергии из России и Беларуси (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Руководство НКРЭКУ создало кризис на рынке электрической энергии, чтобы сорвать подготовку к отопительному сезону и оправдать импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Валентина Наливайченко.

"Сейчас искусственный кризис, который создали подозреваемые в коррупции чиновники НКРЭКУ, привел к остановке подготовки страны к отопительному сезону. Есть все основания считать, что все спровоцировано специально - чтобы оправдать импорт электроэнергии из РФ и Беларуси", - сообщил нардеп в своем Telegram-канале.

Он отметил, что накануне на Белорусской АЭС, на которой Украина в 2021 году закупала электроэнергию, случилась очередная авария с отключением энергоблока.

"Вчерашнее аварийное отключение АЭС в Беларуси должно стать окончательным аргументом для украинских чиновников отказаться от планов с 1 октября покупать ток с этой атомной электростанции", - добавил Наливайченко.

Напомним, с января по май 2021 года Украина импортировала из России и Беларуси 700 млн кВт часов на сумму более 1 млрд грн.

26 мая НКРЭКУ согласилась ограничить импорт, однако вопреки требованиям закона, остановила его только на 4 месяца до 1 октября 2021 года.

Временное решение комиссии раскритиковали народные депутаты, требуя полного запрета. Также за полный запрет импорта выступило Минэнерго.

Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний, по данным временной следственной комиссии Верховной рады.

Как сообщалось, Украина полностью отрежется от российской и белорусской электросистем до 2023 года. После этого Украина должна присоединиться к электрической системе Европейского союза.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Аваков написал заявление об отставке
Аваков написал заявление об отставке
DAILY
Господин Секретарь. Какую роль Алексей Данилов играет в команде президента
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Господин Секретарь. Какую роль Алексей Данилов играет в команде президента