НКРЭКУ спровоцировала кризис на энергорынке для импорта электроэнергии из России и Беларуси, - нардеп

Руководство НКРЭКУ создало кризис на рынке электрической энергии, чтобы сорвать подготовку к отопительному сезону и оправдать импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Валентина Наливайченко.

"Сейчас искусственный кризис, который создали подозреваемые в коррупции чиновники НКРЭКУ, привел к остановке подготовки страны к отопительному сезону. Есть все основания считать, что все спровоцировано специально - чтобы оправдать импорт электроэнергии из РФ и Беларуси", - сообщил нардеп в своем Telegram-канале.

Он отметил, что накануне на Белорусской АЭС, на которой Украина в 2021 году закупала электроэнергию, случилась очередная авария с отключением энергоблока.

"Вчерашнее аварийное отключение АЭС в Беларуси должно стать окончательным аргументом для украинских чиновников отказаться от планов с 1 октября покупать ток с этой атомной электростанции", - добавил Наливайченко.