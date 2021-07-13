НКРЭКУ спровоцировала кризис на энергорынке для импорта электроэнергии из России и Беларуси, - нардеп
Руководство НКРЭКУ создало кризис на рынке электрической энергии, чтобы сорвать подготовку к отопительному сезону и оправдать импорт электроэнергии из России и Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Валентина Наливайченко.
"Сейчас искусственный кризис, который создали подозреваемые в коррупции чиновники НКРЭКУ, привел к остановке подготовки страны к отопительному сезону. Есть все основания считать, что все спровоцировано специально - чтобы оправдать импорт электроэнергии из РФ и Беларуси", - сообщил нардеп в своем Telegram-канале.
Он отметил, что накануне на Белорусской АЭС, на которой Украина в 2021 году закупала электроэнергию, случилась очередная авария с отключением энергоблока.
"Вчерашнее аварийное отключение АЭС в Беларуси должно стать окончательным аргументом для украинских чиновников отказаться от планов с 1 октября покупать ток с этой атомной электростанции", - добавил Наливайченко.
Напомним, с января по май 2021 года Украина импортировала из России и Беларуси 700 млн кВт часов на сумму более 1 млрд грн.
26 мая НКРЭКУ согласилась ограничить импорт, однако вопреки требованиям закона, остановила его только на 4 месяца до 1 октября 2021 года.
Временное решение комиссии раскритиковали народные депутаты, требуя полного запрета. Также за полный запрет импорта выступило Минэнерго.
Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний, по данным временной следственной комиссии Верховной рады.
Как сообщалось, Украина полностью отрежется от российской и белорусской электросистем до 2023 года. После этого Украина должна присоединиться к электрической системе Европейского союза.