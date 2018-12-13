НКРЕКУ спрогнозировала рост тарифов на электроэнергию для промышленности

Фото: Оксана Кривенко (reform energy)

При этом цена на электроэнергию для населения остается неизменной, заявили в Нацкомиссии

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) завтра, 14 декабря, на своем заседании рассмотрит вопрос утверждения прогнозируемой оптовой рыночной цены электроэнергии на 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НКРЭКУ Оксаны Кривенко на своей странице в Facebook.

Она сообщила, что прогнозируемый рост стоимости электроэнергии для промышленности и других небытовых потребителей в первом и втором кварталах 2019 года составит 2%.

"Завтра на заседании НКРЭКУ планируем рассмотреть вопрос утверждения прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии на 2019 год. Прогнозируемый рост стоимости электроэнергии для промышленных и других потребителей в I и II квартале 2019 составит всего 2%, что намного меньше индекса цен производителей и индекса инфляции", - написала Кривенко.

Отмечается, что указанная цена электроэнергии будет действовать до 1 июля 2019 года. Также она добавила, что цена на электроэнергию для населения остается неизменной.





Напомним, 10 декабря НКРЭКУ изменила тарифы на производство тепла для 18 производителей теплоэнергии. Процент роста тарифов на тепло не превысил процент роста стоимости газа - 23,5%.

Кроме того, НКРЭКУ на заседании 11 декабря изменила тарифы на производство тепла для восьми производителей теплоэнергии с 1 января 2019 года.