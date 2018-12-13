Регулятор спрогнозував зростання тарифів на електроенергію для промисловості

Фото: Оксана Кривенко (reform energy)

При цьому ціна на електроенергію для населення залишається незмінною, заявили в Нацкомісії

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) завтра, 14 грудня, на своєму засіданні розгляне питання затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни електроенергії на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення НКРЕКП Оксани Кривенко на своїй сторінці в Facebook.

Вона повідомила, що прогнозоване зростання вартості електроенергії для промисловості та інших непобутових споживачів в першому і другому кварталах 2019 року складе 2%.

"Прогнозоване зростання вартості електричної енергії для промислових та інших споживачів в І та ІІ кварталі 2019 року складе лише 2%, що набагато менше індексу цін виробників та індексу інфляції. Зазначена ціна електроенергії буде діяти до 01 липня 2019 року, - до дати запровадження повномасштабного ринку електричної енергії", - написала Кривенко.

Наголошується, що зазначена ціна електроенергії буде діяти до 1 липня 2019 року. Також вона додала, що ціна на електроенергію для населення залишається незмінною.



Нагадаємо, 10 грудня НКРЕКП змінила тарифи на виробництво тепла 18 виробників теплоенергії. Відсоток зростання тарифів на тепло не перевищив відсоток зростання вартості газу - 23,5%.

Крім того, НКРЕКП на засіданні 11 грудня змінила тарифи на виробництво тепла для восьми виробників теплоенергії з 1 січня 2019 року.