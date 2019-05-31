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Кабмин в среду урегулирует запуск рынка электроэнергии с 1 июля

Новости » Политика    31.05.2019 - 22:27
Кабмин в среду урегулирует запуск рынка электроэнергии с 1 июля
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

По словам премьер-министра, вся нормативная база будет принята

Кабинет министров Украины на следующем заседании примет все необходимые решения для запуска рынка электроэнергии с 1 июля. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала "Интер". 

Он отметил, что необходимые решения будут приняты в среду на заседании Кабмина.

"Регулятор полностью подготовил нормативную базу. Мы в среду примем 2-3 вопроса, и вся нормативная база будет принята, и, думаю, введение будет вовремя", - сказал Гройсман.

По словам премьер-министра, важным является то, чтобы при запуске рынка не повысилась цена на электроэнергию для населения.

"Тут закон нам дает возможность ограничить цену, и мы это сделаем", - добавил он.

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что Кабинет министров должен подготовить отсрочку запуска рынка электроэнергии

Напомним, Владимир Зеленский сообщил о риске запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года. Он напомнил, что одним из обязательств Украины перед Европейским союзом является реформирование энергетической сферы, и ключевым здесь является демонополизация энергетических рынков.. 

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