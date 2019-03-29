В НКРЭКУ рассказали, сколько мощностей возобновляемой энергетики заработало с января

Иллюстративное фото (ec.europa.eu)

Мощностей заработало в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период 2018-го

В Украине за первый квартал (с января по конец марта 2019 года) заработали генерирующие мощности на 861,1 мегаватт возобновляемой энергетики. Такие данные следуют из отчета Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook НКРЭКУ.

В комиссии отметили, что такой показатель в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. 99,5% новых мощностей составляют ветряные и солнечные электростанции.

"В первом квартале 2019 НКРЭКУ установила "зеленый" тариф для 67 объектов электроэнергетики (среди которых солнечные электростанции - 58 объектов, ветряные электростанции - четыре объекта, биогаз/биомасса - четыре объекта, малые гидроэлектростанции - один объект)", - говорится в отчете.

При этом лидером по внедрению возобновляемой энергетики по итогам квартала стала Днепропетровская область - 258,6 мегаватт, все - солнечные электростанции.

Напомним, ранее министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявил, что общий объем потенциальных инвестиций в проекты возобновляемой энергетики Украины составляет 12 млрд евро.

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре 2018-го президент Украины Петр Порошенко подписал закон о строительстве объектов возобновляемой энергетики.