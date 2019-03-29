ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В НКРЭКУ рассказали, сколько мощностей возобновляемой энергетики заработало с января

Новости » Энергетика    29.03.2019 - 15:27
В НКРЭКУ рассказали, сколько мощностей возобновляемой энергетики заработало с января
Иллюстративное фото (ec.europa.eu)

Мощностей заработало в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период 2018-го

В Украине за первый квартал (с января по конец марта 2019 года) заработали генерирующие мощности на 861,1 мегаватт возобновляемой энергетики. Такие данные следуют из отчета Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook НКРЭКУ.

В комиссии отметили, что такой показатель в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. 99,5% новых мощностей составляют ветряные и солнечные электростанции.

В НКРЭКУ рассказали, сколько мощностей возобновляемой энергетики заработало с января

"В первом квартале 2019 НКРЭКУ установила "зеленый" тариф для 67 объектов электроэнергетики (среди которых солнечные электростанции - 58 объектов, ветряные электростанции - четыре объекта, биогаз/биомасса - четыре объекта, малые гидроэлектростанции - один объект)", - говорится в отчете.

При этом лидером по внедрению возобновляемой энергетики по итогам квартала стала Днепропетровская область - 258,6 мегаватт, все - солнечные электростанции.

Напомним, ранее министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявил, что общий объем потенциальных инвестиций в проекты возобновляемой энергетики Украины составляет 12 млрд евро.

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре 2018-го президент Украины Петр Порошенко подписал закон о строительстве объектов возобновляемой энергетики.

"Энергоатом" пожаловался в Антимонопольный комитет на НКРЭКУ Регулятор ужесточил требования к качеству электроснабжения
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины НКРЭКУ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь