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У НКРЕКП розповіли, скільки потужностей відновлюваної енергетики запрацювало з січня

Новини » Енергетика    29.03.2019 - 15:27
У НКРЕКП розповіли, скільки потужностей відновлюваної енергетики запрацювало з січня
Ілюстративне фото (ec.europa.eu)

Потужностей запрацювало у 5,4 рази більше, ніж за аналогічний період 2018 року

В Україні за перший квартал (з січня по кінець березня 2019 року) запрацювали генерувальні потужності на 861,1 мегаватів відновлюваної енергетики. Такі дані випливають зі звіту Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook НКРЕКП.

У комісії зазначили, що такий показник у 5,4 рази більше, ніж за аналогічний період 2018 року. 99,5% нових потужностей складають вітряні і сонячні електростанції.

У НКРЕКП розповіли, скільки потужностей відновлюваної енергетики запрацювало з січня

"У першому кварталі 2019 року НКРЕКП встановила "зелений" тариф для 67 об’єктів електроенергетики (серед яких сонячні електростанції - 58 об’єктів, вітряні електростанції - чотири об’єкти, біогаз/біомаса - чотири об’єкти, малі гідроелектростанції - один об’єкт)", - сказано у звіті.

При цьому лідером із упровадження відновлюваної енергетики за підсумками кварталу стала Дніпропетровська область - 258,6 мегаватів, усі - сонячні електростанції.

Нагадаємо, раніше міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко заявляв, що загальний обсяг потенційних інвестицій в проекти відновлюваної енергетики України становить 12 млрд євро.

Як писало РБК-Україна раніше, у жовтні 2018 року президент України Петро Порошенко підписав закон щодо будівництва об'єктів відновлюваної енергетики.

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