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НКРЭКУ проверит "Центрэнерго" и ряд частных ТЭС из-за низких запасов угля

Автор: Наталия Гурковская

Тарифная комиссия НКРЭКУ назначила внеплановую проверку государственной компании "Центрэнерго" из-за отсутствия угля на ее ТЭС. Проверка коснется также и частных ТЭС, на которых ситуация с углем менее критична.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение НКРЭКУ, принятое на заседании в пятницу, 5 ноября.

Системному оператору починаючи з вересня недоступні одразу 11-13 енергоблоків державних ТЕС, які простоюють через нестачу вугілля.

Станом на 26 жовтня (дата обігу НЕК "Укренерго") запаси вугілля на складах ТЕС становили 579 тис. тонн, з яких на державних ТЕС - менше 100 тис. тонн.

Крім державної "Центренерго", перевірки торкнуться теплових станцій "Донбасенерго" та ДТЕК.

Ранее государственная "Укрэнерго" признала невозможным балансирование энергосистемы Украины без помощи из Беларуси, после того как 2 ноября запросила из Беларуси аварийную помощь.

Причиной стал простой энергоблоков государственных ТЭС компании "Центрэнерго".

Последние 2 месяца, каждый второй энергоблок "Центрэнерго" не работает из-за нехватки угля.

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ТЭС