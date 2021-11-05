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НКРЕКП перевірить "Центренерго" та низку приватних ТЕС через низькі запаси вугілля

Автор: Наталія Гурковська

Тарифна комісія НКРЕКП призначила позапланову перевірку державної компанії "Центренерго" через відсутність вугілля на її ТЕС. Перевірка торкнеться також приватних ТЕС, у яких ситуація з вугіллям менш критична.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення НКРЕКП, ухвалене на засіданні у п'ятницю, 5 листопада.

Системному оператору начиная с сентября недоступны сразу 11-13 энергоблоков государственных ТЭС, которые простаивают из-за нехватки угля.

По состоянию на 26 октября (дата обращения НЭК "Укрэнерго") запасы угля на складах ТЭС составляли 579 тыс. тонн, из которых на государственных ТЭС - менее 100 тыс. тонн.

Помимо государственной "Центрэнерго", проверки коснуться тепловых станций "Донбассэнерго" и ДТЭК.

Раніше державна "Укренерго" визнала неможливим балансування енергосистеми України без допомоги з Білорусі після того, як 2 листопада запросила з Білорусі аварійну допомогу.

Причиною став простій енергоблоків державних ТЕС компанії "Центренерго".

Останні 2 місяці, кожен другий енергоблок "Центренерго" не працює через брак вугілля.

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ТЕС