В НКРЭКУ призывают обращаться к комиссии из-за необоснованных начислений в платежках за газ

Фото: газовая плита (РБК-Украина)

В ближайшее время регулятор получит новые полномочия

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) объяснили увеличение сумм в платежках за газ. В частности, это связано с тем, что с 2018 года, некоторые облгазы начали использовать температурные "коэффициенты", в которые закладывали стоимость транспортировки газа.

Об этом сообщила член НКРЭКУ Ольга Бабий в эфире телеканала "Эспрессо".

По ее словам, НКРЭКУ неоднократно выносила решение касательно того, что использование этих коэффициентов является незаконным.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) также выносил аналогичные решения и вводил санкции в отношении облгазов, но те через суды выиграли решение о том, что применение ими этих коэффициентов является законным.

В НКРЭКУ призывают не закрывать глаза на непонятные суммы в платежках и обращаться к комиссии.

"Если поставщик не реагирует на ваши обращения, стоит оформить жалобу-заявление с просьбой провести проверку этого начисления. Если есть пострадавшее лицо-потребитель, на жалобы которого поставщик не реагирует, вы имеете право обратиться с такой просьбой к регулятору. Тогда у нас будут основания выйти на проверку и применить к этому поставщику санкцию. А также получить объяснение, почему он теперь с 2015 года насчитывает эти коэффициенты, если раньше он их насчитал. Если такие начисления неправильные, НКРЭКУ вправе требовать произвести перерасчет. Мой совет - обращайтесь к регулятору и сообщайте о таких нарушениях", - отметила Бабий.

К тому же, она рассказала, что в ближайшее время регулятор получит новые полномочия, которые позволят более оперативно реагировать на жалобы потребителей.

"Когда были приняты новые законы, которые регулируют рынок электроэнергии и рынок газа, НКРЭКУ действовала в рамках своих старых полномочий, она не могла оперативно реагировать на незаконные действия, которые происходят. В течение недели-двух мы придем к окончательному варианту расследований нарушений и тогда сможем скорее реагировать на них", - подытожила Бабий.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины хочет разрешить Оператору ГТС Украины закупку природного газа для балансирующих потребностей на торговых платформах. Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект №3176 за основу.