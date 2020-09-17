В НКРЕКП закликають звертатися до комісії через безпідставне нарахування в платіжках за газ

Фото: газова плита (РБК-Україна)

Найближчим часом регулятор отримає нові повноваження

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) пояснили збільшення сум у платіжках за газ. Зокрема, це пов'язано з тим, що з 2018 року, деякі облгази почали використовувати температурні "коефіцієнти", в які закладали вартість транспортування газу.

Про це повідомила член НКРЕКП Ольга Бабій в ефірі телеканалу "Еспрессо".

За її словами, НКРЕКП неодноразово виносила рішення щодо того, що використання цих коефіцієнтів є незаконним.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) також виносив аналогічні рішення і вводив санкції щодо облгазів, але ті через суди виграли рішення про те, що застосування ними цих коефіцієнтів є законним.

В НКРЕКП закликають не закривати очі на незрозумілі суми в платіжках і звертатися до комісії.

"Якщо постачальник не реагує на ваші звернення, варто оформити скаргу-заяву з проханням провести перевірку цього нарахування. Якщо є постраждала особа-споживач, на скарги якого постачальник не реагує, ви маєте право звернутися з таким проханням до регулятора. Тоді у нас будуть підстави вийти на перевірку і застосувати до цього постачальника санкцію. А також отримати пояснення, чому він тепер з 2015 року налічує ці коефіцієнти, якщо раніше він їх вже врахував. Якщо такі нарахування неправильні, НКРЕКП вправі вимагати провести перерахунок. Моя порада - звертайтеся до регулятора і повідомляйте про такі порушення", - зазначила Бабин.

До того ж вона розповіла, що найближчим часом регулятор отримає нові повноваження, які дозволять більш оперативно реагувати на скарги споживачів.

"Коли були прийняті нові закони, які регулюють ринок електроенергії та ринок газу, НКРЕКП діяла в межах своїх старих повноважень, вона не могла оперативно реагувати на незаконні дії, які відбуваються. Протягом тижня-двох ми прийдемо до остаточного варіанту розслідувань порушень і тоді зможемо швидше реагувати на них", - підсумувала Бабій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України хоче дозволити Оператору ГТС України закупівлю природного газу для балансуючих потреб на торгових платформах. Народні депутати підтримали відповідний законопроект №3176 за основу.