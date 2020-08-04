НКРЭКУ предлагает провальную модель RAB-тарифов, - Буймистер

Вместо реформы в области распределения электроэнергии, Национальная комиссия регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг хочет внедрить RAB-тарифы по провальной методологии правительства Азарова. Цель - снизить стоимость облэнерго для приватизации.

Об этом сообщила народный депутат фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер на своей странице в Facebook.

По информации Буймистер, председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк предлагает внедрить стимулирующее тарифообразования по методологии, которую предлагало правительство Азарова - разделение базы активов операторов системы деления на "старую" и "новую" и начисления ставки возврата инвестиций на уровне 3-4% для старых активов и 17% для новых.

Депутат отметила, что во времена Азарова предлагалась аналогичная модель стимулирующего тарифа с распределением баз активов и ставок возврата инвестиций.

"Такого разделения и подхода нет нигде в Европе, поскольку корректно разделить базы на "старую" и "новую" и вести по ним учет - невозможно. Так же, как и нет доходности по двум ставкам. Во всем мире бизнес привлекателен для инвестора тогда, когда дает доход больший, чем депозит в банке. Это измеряется показателем WACC. Для бизнеса распределения электроэнергии - сегодня это около 17%", - пишет Буймистер.

По мнению депутата, ни один инвестор не придет в бизнес со стимулирующим тарифообразованием без стимулов.

Концепция RAB-тарифов правительства Азарова, которое сейчас почти полностью повторяет НКРЭКУ, известная тем, что не привела инвесторов в отрасль.

"Его не пугает то, что "азаровский "концепт был провальным, его не пугает, что ни один инвестор не пришел, его не пугает, что Украина скатилась на последнее место в Европе по качеству электроснабжения, а на сетях - нигде заплату ставить", - подчеркивает Буймистер.

По ее мнению, НКРЭКУ заинтересован уменьшить стоимость облэнерго перед приватизацией, чтобы они стоили дешевле для приватизации.

Буймистер также утверждает, что на замечания участников рынка распределения электроэнергии о том, как обновлять сети и выполнять требования по улучшению электроснабжения, НКРЭКУ вместо того, чтобы изменить подход к инвестициям - снизила требования к качеству электроснабжения и позволила компаниям ничего не улучшать 13 лет к 2034 году.

"Разве потребители могут и должны ждать так долго? Останутся в Украине к 2034 хоть какие-то сети, чтобы их улучшать?" - добавляет нардеп.

По мнению Буймистер, действия регулятора - это имитация реформ, возвращение к "азаровщине" и попытка скрыть главную цель НКРЭКУ: "реформа ради создания видимости реформы".

Напомним, ранее Экспертный совет при Министерстве энергетики сообщил, что введение стимулирующего тарифообразования (RAB-модели) по европейскому образцу позволит решить многие проблемы украинской электроэнергетики и создаст стимулы для инвесторов вкладывать средства в модернизацию электросетей и развитие распределительной инфраструктуры.

Ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец подчеркнула, что стимулирующее тарифообразование действительно является механизмом, который работает в других странах и зарекомендовал себя как единственно возможный, который подтверждает и дает возможность инвестировать в сеть.