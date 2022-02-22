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НКРЭКУ получил нового руководителя

Автор: Юрий Дощатов

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), получила нового руководителя. Им стал нынешний советник министра энергетики.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в НКРЭКУ.

По данным собеседника РБК-Украина в НКРЭКУ, новым главой назначен Константин Ущаповский - нынешний советник министра энергетики.

Бывший глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк сообщил, что покинул эту должность. "Уволился с должности председателя НКРЭКУ", - написал он в своем Facebook и пожелал нового руководителю успехов на новом месте.

Константин Ущаповский родился в 1972 году в Киеве. В 1996-м окончил Киевский политехнический институт по специальности "Тепловые электрические станции. В электроэнергетической сфере работает более 25 лет.

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