НКРЕКП отримав нового керівника

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), отримала нового керівника. Ним став нинішній радник міністра енергетики.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в НКРЕКП.

За даними співрозмовника РБК-Україна в НКРЕКП, новим главою призначений Костянтин Ущаповський - нинішній радник міністра енергетики.

Колишній голова НКРЕКП Валерій Тарасюк повідомив, що покинув цю посаду. "Звільнився з посади голови НКРЕКП", - написав він у своєму Facebook і побажав нового керівнику успіхів на новому місці.

Костянтин Ущаповський народився в 1972 році в Києві. У 1996-му закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю "теплові електричні станції. В електроенергетичній сфері працює понад 25 років.