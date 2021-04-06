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НКРЭКУ планирует снова выплатить себе премии

Автор: РБК-Украина

Руководство Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг планирует выписать себе премии за І квартал 2021 года для поощрения работы.

Об этом говорится в проекте решения НКРЭКУ, опубликованном в повестке дня заседания 7 апреля.

Размер премии в проекте решения не указан, однако все предыдущие разы квартальная премия действующего состава НКРЭКУ составляла не менее 50% к их должностному окладу.

"Учитывая достигнутые в І квартале 2021 года результаты работы НКРЭКУ и с целью материального стимулирования высокоинтеллектуального труда, повышения ее эффективности, качества и заинтересованности в достижении результатов разработан проект постановления НКРЭКУ "О премировании руководящих работников НКРЭКУ", - говорится в обосновании к проекту постановления.

Напомним, согласно декларациям членов НКРЭКУ и председателя комиссии, их заработная плата в 2020 году выросла в среднем в 2 раза до 2 млн грн в год.

По данным НАПК, члены НКРЭКУ оказались наиболее высокооплачиваемыми государственными служащими после руководства Национального банка Украины.

Заработная плата рядового члена НКРЭКУ в 4 раза превышает зарплату премьер-министра и в 7 раз зарплату президента.

16 марта Окружной админсуд Киева признал сомнительными полномочия 4 из 7 членов НКРЭКУ из-за совпадения срока их полномочий и обязал Кабинет министров рассмотреть вопрос их увольнения. Сами члены комиссии судебные заседания по этому делу проигнорировали.

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