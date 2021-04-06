НКРЕКП планує знову виплатити собі премії

Керівництво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг планує виписати собі премії за І квартал 2021 року для заохочення роботи.

Про це йдеться в проекті рішення НКРЕКП, опублікованому в порядку денному засідання 7 квітня.

Розмір премії в проекті рішення не зазначений, однак всі попередні рази квартальна премія чинного складу НКРЕКП складала не менш як 50% їх посадового окладу. "Враховуючи досягнуті у І кварталі 2021 року результати роботи НКРЕКП та з метою матеріального стимулювання високоінтелектуальної праці, підвищення її ефективності, якості та зацікавленості в досягненні результатів розроблено проект постанови НКРЕКП "Про преміювання керівних працівників НКРЕКП", - йдеться в обґрунтуванні до проекту постанови.