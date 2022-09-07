НКРЭКУ планирует утвердить акты для погашения долгов перед "зеленой" генерацией

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует утвердить акты, которые позволят провести расчеты с производителями "зеленой" электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы до заседания НКРЭКУ, которое назначено на 9 сентября.

В частности, регулятор планирует утвердить документы государственного предприятия "Гарантированный покупатель" по приему-передачи услуги по увеличению доли возобновляемых источников энергии за январь-май, июль, октябрь 2021 года, а также март, апрель-июнь 2022 года.

Это позволит государственной "Укрэнерго" перевести "Гарантированному покупателю" средства на погашение текущей задолженности перед "зеленой" генерацией.

По данным "Гарантированного покупателя", по состоянию на конец августа задолженность "Укрэнерго" составляет 14,5 млрд гривен.

Напомним, в законопроекте № 7427 депутаты учли механизм распределения средств, которые "Укрэнерго" получает от продажи межгосударственного сечения.

Он предусматривает, что половину этих средств компания направит на погашение долгов на балансирующем рынке, а вторую половину направит "Гарантированному покупателю" на расчеты с "зеленой" генерацией и "Энергоатомом".