НКРЕКП планує послабити цінові обмеження в Бурштинському енергоострові через рекордні ціни на газ і вугілля

Регулятор НКРЕКП на засіданні 7 жовтня планує виправити ситуацію з ціновими обмеженнями (price-cap), які не дають можливості виробникам електроенергії в Бурштинському енергоострові закуповувати природний газ і вугілля.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на проект рішення , оприлюднений на сайті регулятора.

"На сьогодні ключовим питанням для підготовки до осінньо-зимового періоду 2021/2022 є забезпечення необхідних обсягів палива. Так, з огляду на цінову кон'юнктуру на вугілля і газ на світових ринках (ціна на вугілля - 150-200 дол. за тонну, на газ - 1 тис. дол. за тис. м3), у виробників електричної енергії, які здійснюють відпуск в торговельній зоні "Острів Бурштинської ТЕС", виникає дефіцит оборотних коштів", - йдеться в проекті рішення.

Для виправлення ситуації, НКРЕКП планує підняти цінове обмеження з поточних 959,12 грн./МВт.год в нічні години і 2048,23 грн./МВт.год в денні до 1,5 тис. І 2,5 тис. грн./МВт.год відповідно.

В іншій частині України цінові обмеження зараз встановлені на рівні 2 тис. грн./МВт.год вночі і 4 тис. МВт.год днем.