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НКРЭКУ отметила усилия ДТЭК Ахметова в накоплении запасов угля на ТЭС

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Киев, Вторник 01 февраля 2022 12:35
НКРЭКУ отметила усилия ДТЭК Ахметова в накоплении запасов угля на ТЭС Фото: уголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

НКРЭКУ отметила активную работу ДТЭК Рината Ахметова и других операторов ТЭС по закупке и поставке угля на склады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка на заседании 1 февраля.

"Надо учесть, мы действительно видим, что все три компании - в первую очередь ДТЭК, но также и "Центрэнерго" и "Донбассэнерго" - какие усилия они прилагают для накопления угля. Мы видим, что даже если сравнить с прошлым годом, у нас сегодня почти 800 тыс. тонн, а в прошлом году было 600 тыс. тонн", - отметил Тарасюк.

Он подчеркнул, что формально ТЭС допустили нарушение лицензионных условий, однако, учитывая их усилия по закупке угля в условиях мирового энергетического кризиса, регулятор идет навстречу производителям и отказывается от штрафов.

"Да, 800 тыс. тонн - это меньше гарантированных объемов и формально есть нарушения, но я предлагаю пойти навстречу компаниям и вынести предупреждение", - отметил Тарасюк.

Напомним, благодаря активному импорту угля из США и Колумбии частными ТЭС, в первую очередь ДТЭК, запасы угля в январе выросли почти в 2 раза. ДТЭК приобрел за кордом 1,7 млн. тонн угля, из которых 1,2 млн. тонн уже поставлены на ТЭС.

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