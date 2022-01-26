Запасы угля на ТЭС выросли на 5% благодаря росту запасов ДТЭК
Запасы угля на ТЭС компании ДТЭК за неделю (17-24 января) увеличились на 10%, на государственных ТЭС запасы за этот период сократились на 2%.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики.
Так запасы угля на ТЭС ДТЭК выросли за неделю на 49 тыс. тонн - с 499 до 548 тыс. тонн. На станциях государственной "Центрэнерго" запасы сократились на 2,4 тыс. тонн - со 129,3 до 126,9 тыс. тонн. На Славянской ТЭС "Донбассэнерго" запасы за неделю упали на 28% - с 53,3 до 38,4 тыс. тонн.
В целом, запасы угля на ТЭС Украины в период с 17 по 24 января 2022 года увеличились на 4,7% (на 31,9 тыс. тонн) - до 713,4 тыс. тонн.
По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", с начала года запасы выросли в 1,6 раза. Также запасы угля по состоянию на 25 января были почти в 1,6 раза больше, чем годом ранее (на 25 января 2021 года - 455,3 тыс. тонн).
Как сообщалось, в декабре 2021 года шахты "ДТЭК Энерго" добыли 1,7 млн тонн угля, что на 21% больше среднемесячного показателя прошлого года.