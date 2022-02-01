НКРЕКП відзначила зусилля ДТЕК Ахметова в накопиченні запасів вугілля на ТЕС

НКРЕКП відзначила активну роботу ДТЕК Ріната Ахметова та інших операторів ТЕС по закупівлі і поставці вугілля на склади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НКРЕКП Валерія Тарасюка на засіданні 1 лютого.

"Треба зважити, ми дійсно бачимо, що всі три компанії - в першу чергу ДТЕК, але також і "Центренерго" й "Донбасенерго" - які зусилля вони докладають для накопичення вугілля. Ми бачимо, що навіть якщо порівняти з минулим роком, у нас сьогодні майже 800 тис. тонн, а минулого року було 600 тис. тонн", - зазначив Тарасюк.

Він наголосив, що формально ТЕС допустили порушення ліцензійних умов, однак з огляду на їх зусилля з закупівлі вугілля в умовах світової енергетичної кризи, регулятор йде на зустріч виробникам і відмовляється від штрафів.

"Так, 800 тис. тонн - це менше ніж гарантовані обсяги і формально є порушення, але я пропоную піти на зустріч компаніям і винести попередження", - зазначив Тарасюк.

