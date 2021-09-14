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НКРЭКУ может ограничить конкуренцию при экспорте электроэнергии, - ICC

Новина українською →
Киев, Вторник 14 сентября 2021 17:25
НКРЭКУ может ограничить конкуренцию при экспорте электроэнергии, - ICC Фото: НКРЭКУ может ограничить конкуренцию при экспорте электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украинский комитет Международной торговой палаты (ICC Ukraine) просит НКРЭКУ воздержаться от ограничения конкуренции при экспорте электроэнергии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письмо ICC Ukraine к членам НКРЭКУ.

"Для осуществления экспорта электрической энергии участники рынка обычно заключают долгосрочные контракты и осуществляют долгосрочное планирование объемов экспорта электрической энергии, соответствующей европейской практике. Введение порядка одновременного уменьшения годового и месячного аукционов сделает невозможным заключение долгосрочных контрактов", - говорится в обращении ICC Ukraine.

Как отметили в ICC Ukraine, изменения, которые планирует НКРЭКУ приведут к ухудшению условий для экспорта электроэнергии в Европу и негативно повлияет на уровень конкуренции.

Кроме того, по заключению ICC Ukraine, намерение НКРЭКУ изменить процедуру уменьшения физического права на передачу противоречит европейским правилам и нормам.

Напомним, за 8 месяцев 2021 года Украина снизила экспорт электроэнергии на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2020 году - до 2,475 млрд кВт-час.

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