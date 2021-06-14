НКРЭКУ игнорирует махинации компаний-посредников с ценами на энергорынке, - ПЭАУ

Махинации с ценами на электроэнергию приближенных к руководству НКРЭКУ трейдеров угрожают стабильности работы энергосистемы.
Об этом говорится в заявлении "Первой энергетической ассоциации Украины".
"Спекулятивные процессы со стороны трейдеров и поставщиков по подаче ценовых заявок на РДВ на необоснованно низком уровне, которые в последнее время приобрели устойчивый и масштабный характер искажают рыночное ценообразование на РДВ. Демпинг и хищническое поведение на рынке остаются безнаказанными, ситуация на рынке ухудшается", - говорится в заявлении ассоциации, опубликованном на ее сайте.
Такая ситуация ставит под угрозу не только подготовку к отопительному сезону 2021-2022 годов, но и вообще целостность функционирования украинской энергосистемы.
"Из-за отсутствия адекватных отчетности и мониторинга на рынке процветают спекуляции трейдеров и поставщиков, что разрушает экономику производителей электроэнергии", - подчеркнули в ассоциации.
ПЕАУ обратилась в НКРЭКУ с требованием безотлагательно принять меры, которые еще в конце мая были предложены Министерством энергетики.
Напомним, в конце мая Министерство энергетики призвало НКРЭКУ прекратить махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардным убыткам "Энергоатома" и других государственных компаний.
НКРЭКУ признала, что на рынке существуют махинации с ценами лишь 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.
10 июня Минэнерго повторно призвало НКРЭКУ прекратить махинации, однако в ответ глава комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию "Энергоатом" в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.