НКРЭКУ игнорирует махинации компаний-посредников с ценами на энергорынке, - ПЭАУ

"Спекулятивные процессы со стороны трейдеров и поставщиков по подаче ценовых заявок на РДВ на необоснованно низком уровне, которые в последнее время приобрели устойчивый и масштабный характер искажают рыночное ценообразование на РДВ. Демпинг и хищническое поведение на рынке остаются безнаказанными, ситуация на рынке ухудшается", - говорится в заявлении ассоциации, опубликованном на ее сайте.

Такая ситуация ставит под угрозу не только подготовку к отопительному сезону 2021-2022 годов, но и вообще целостность функционирования украинской энергосистемы.

"Из-за отсутствия адекватных отчетности и мониторинга на рынке процветают спекуляции трейдеров и поставщиков, что разрушает экономику производителей электроэнергии", - подчеркнули в ассоциации.

ПЕАУ обратилась в НКРЭКУ с требованием безотлагательно принять меры, которые еще в конце мая были предложены Министерством энергетики.