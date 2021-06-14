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НКРЕКП ігнорує махінації компаній-посередників з цінами на енергоринку, - ПЕАУ

Автор: РБК-Україна

Махінації з цінами на електроенергію наближених до керівництва НКРЕКП трейдерів загрожують стабільності роботи енергосистеми.

Про це йдеться в заяві "Першої енергетичної асоціації України".

"Спекулятивні процеси з боку трейдерів та постачальників щодо подачі цінових заявок на РДН на необґрунтовано низькому рівні, які останнім часом набули стійкого і масштабного характеру спотворюють ринкове ціноутворення на РДН. Демпінг і хижацька поведінка на ринку залишаються безкарними, ситуація на ринку погіршується", - йдеться в заяві асоціації, опублікованій на її сайті.

Така ситуація ставить під загрозу не лише підготовку до опалювального сезону 2021-2022 років, а й взагалі цілісність функціонування української енергосистеми.

"Через відсутність адекватних звітності та моніторингу на ринку процвітають спекуляції трейдерів і постачальників, що руйнує економіку виробників електроенергії", - наголосили в асоціації.

ПЕАУ звернулася до НКРЕКП з вимогою невідкладно вжити заходів, які ще наприкінці травня були запропоновані Міністерством енергетики.

Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство енергетики закликало НКРЕКП припинити махінації з цінами на ринку електроенергії, які призвели до мільярдних збитків "Енергоатому" та інших державних компаній.

НКРЕКП визнала, що на ринку існують махінації з цінами лише 2 червня, однак відмовилася їх зупинити на вимогу Міненерго.

10 червня Міненерго повторно закликало НКРЕКП припинити махінації, однак у відповідь голова комісії Валерій Тарасюк звинуватив держкомпанію "Енергоатом" у неефективності, а Міненерго у непрофесійності.

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